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СМИ: cборная Испании может пропустить ЧМ-2018 в России из-за возможных санкций ФИФА

Спорт
1 октября, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В случае выхода Каталонии из состава страны руководство испанского футбола может исключить "Барселону" из чемпионата, что может быть расценено ФИФА как незаконное вмешательство правительства в футбол

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Сборная Испании после победы в финальном матче ЧЕ-2008 над командой Германии

Сборная Испании после победы в финальном матче ЧЕ-2008 над командой Германии

© Виталий Белоусов/ТАСС, архив

ТАСС, 1 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Испании от участия в турнирах под эгидой организации из-за политического кризиса в стране, который может повлечь за собой исключение "Барселоны" из чемпионата страны, в таком случае национальная команда рискует пропустить чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает газета Marca.

В начале сентября парламент автономного сообщества Каталония (административный центр - Барселона), входящего в состав Испании, одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Референдум пройдет в воскресенье.

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Ранее сообщалось, что в случае выхода Каталонии из состава Испании руководство высшего дивизиона чемпионата Испании может исключить "Барселону" из розыгрыша турнира. По информации газеты Marca, это решение может быть расценено ФИФА как "незаконное вмешательство правительства в футбол", что может повлечь за собой отстранение сборной Испании от турниров под эгидой организации. Таким образом, испанцы могут не выступить на чемпионате мира 2018 года в России.

Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года, а также трехкратным чемпионом Европы. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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