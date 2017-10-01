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РУСАДА обеспокоено ситуацией с недостаточным допинг-тестированием паралимпийцев РФ

Спорт
1 октября, 10:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, Международный паралимпийский комитет уже проинформирован о том, как будет проходить тестирование российских спортсменов

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Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разделяет озабоченность Паралимпийского комитета России (ПКР) по поводу недостаточного допинг-тестирования отечественных паралимпийцев, претендующих на участие в Играх-2018, и предпринимает все шаги по нормализации ситуации. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Международный паралимпийский комитет (МПК) в начале сентября принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм в Южной Корее, но только в статусе нейтральных спортсменов и при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие спортсмена в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода до его старта в соревновании. Необходимость организации срочного допинг- тестирования многих российских паралимпийцев была одной из важных тем для обсуждения на недавней встрече Гануса с первым вице-президентом ПКР Павлом Рожковым.

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"Мы обеспокоены ситуацией по поводу отсутствия требуемого числа допинг-тестирований у наших паралимпийцев и ведем планомерную работу по решению этого вопроса в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового агентства, - заметил Ганус. - Именно поэтому у нас на этой неделе состоялась рабочая встреча с Павлом Рожковым, на которой мы обсудили фактическое положение дел".

"Паралимпийский комитет России понимает, что РУСАДА получило возможность в какой-то мере самостоятельно функционировать только несколько месяцев назад, у нас еще не до конца сформирован штат независимых инспекторов допинг- контроля, - продолжил генеральный директор РУСАДА. - Но соответствующая работа идет, мы активно занимаемся набором и обучением новых инспекторов. Обращаемся в другие национальные антидопинговые организации для того, чтобы привлечь зарубежных инспекторов к забору допинг-проб непосредственно у наших паралимпийцев".

Как сообщил Ганус, РУСАДА уже проинформировало Международный паралимпийский комитет о том, как будет проходить тестирование российских спортсменов. "Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы провести отбор проб в нужном количестве", - подчеркнул собеседник агентства.

Ближайшие квалификационные соревнования у паралимпийцев в лыжных гонках и биатлоне пройдут с 7 по 17 декабря в Канаде, горнолыжному спорту - с 5 по 8 ноября в Нидерландах, сноуборду - с 7 по 8 ноября в ОАЭ.

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