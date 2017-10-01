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ХК "Лада" пополнится двумя форвардами в ближайшие дни

Спорт
1 октября, 10:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Шесть хоккеистов тольяттинского клуба не играют из-за травм

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тольяттинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" в ближайшее время пополнится двумя нападающими. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Лады", министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

"Шесть травмированных игроков отражают определенную проблему. Но мы планируем усилиться. Думаю, день-два, и команду пополнят два форварда", - сказал собеседник агентства.

"Лада" после 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 10 очков.

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