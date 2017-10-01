ХК "Лада" пополнится двумя форвардами в ближайшие дни

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МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тольяттинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" в ближайшее время пополнится двумя нападающими. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Лады", министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
"Шесть травмированных игроков отражают определенную проблему. Но мы планируем усилиться. Думаю, день-два, и команду пополнят два форварда", - сказал собеседник агентства.
"Лада" после 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 10 очков.