ХК "Лада" пополнится двумя форвардами в ближайшие дни

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тольяттинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" в ближайшее время пополнится двумя нападающими. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Лады", министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

"Шесть травмированных игроков отражают определенную проблему. Но мы планируем усилиться. Думаю, день-два, и команду пополнят два форварда", - сказал собеседник агентства.

"Лада" после 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 10 очков.