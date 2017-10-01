Сборная Ирана не будет проводить сбор в Казани и приедет за два дня до игры с россиянами

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МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Команда Ирана по футболу не станет проводить учебно- тренировочный сбор в Казани и должна приехать в город за два дня до товарищеского матча со сборной России. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Ранее Леонов рассказал ТАСС, что иранцы хотели 5 октября провести в Казани товарищеский матч против сборной Того, но договориться об игре не удалось.
"Иранцы приедут за два дня до матча. 9-го числа они приведут предматчевую тренировку на "Казань-Арене". Сбора как такового в Казани у них не будет, но если они захотят провести тренировку 8 октября, мы готовы предоставить им любое поле", - сказал Леонов.
Сборная Ирана в июне гарантировала себе участие в чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Казани пройдут шесть матчей турнира, в том числе четвертьфинальная игра.
Товарищеский матч между сборными России и Ирана пройдет 10 октября на "Казань-Арене". 7 октября россияне проведут встречу со сборной Южной Кореи в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".