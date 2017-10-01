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Штоффельсхаус: успехи ФК "Локомотив" в сезоне связаны с комплексом причин

Спорт
1 октября, 11:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Спортивный директор клуба отметил, что удалось сохранить костяк команды, плюс пришли несколько футболистов, которые удачно влились в коллектив, а опытные игроков заметно повысили свой статус

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МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Успех московского футбольного клуба "Локомотив" в нынешнем сезоне связан с комплексом различных факторов. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор столичной команды Эрик Штоффельсхаус.

В четверг "Локомотив" на своем поле обыграл чешский "Фастав" в матче Лиги Европы со счетом 3:0. После двух туров группового раунда турнира железнодорожники занимают первое место в группе F с четырьмя очками. В чемпионате России команда идет второй, набрав 23 очка в 11 встречах.

"Мы и раньше были хорошей командой, остаемся ей и в этом сезоне. Успех связан с комплексом причин: нам удалось сохранить костяк команды, пришли несколько футболистов, которые удачно влились в коллектив, некоторые из старых игроков заметно повысили свой статус, посмотрите, к примеру, на Кверквелию. Микс из этих факторов позволил команде хорошо стартовать и держать свой высокий уровень сейчас", - считает Штоффельсхаус.

"Все всегда спрашивают про будущие приобретения, но никто не смотрит на то, как мы играем сейчас, - продолжил собеседник ТАСС. - Мы показываем хорошие результаты в потрясающем чемпионате, проводим отличную европейскую кампанию. Если нам кто-то потребуется, то мы приобретем его, это часть бизнеса, но сейчас мы по-настоящему уверены, что у нас отличная команда на поле. В данный момент я очень доволен тем, что показывает наш клуб".

В прошлом сезоне "Локомотив" занял восьмое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны.

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