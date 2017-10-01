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Сборная Болгарии по тяжелой атлетике отстранена от участия в международных стартах на год

Спорт
1 октября, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Ранее IWF наложила аналогичное наказание на Федерацию тяжелой атлетики России

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Болгарский штангист Стилян Гроздев

Болгарский штангист Стилян Гроздев

© EPA/ANTONIO BAT

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение отстранить Федерацию тяжелой атлетики Болгарии на один год от участия в международных стартах из-за невыплаты штрафа в размере $500 тысяч. Об этом ТАСС сообщил источник в исполкоме.

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Ранее сборная Болгарии по тяжелой атлетике была дисквалифицирована в полном составе после того, как в марте 2015 года допинг-пробы 11 членов команды дали положительные результаты на анаболический стероид станозолол. В ходе расследования инцидента выяснилось, что "спортсмены стали жертвами чужой небрежности". Эксперты независимой лаборатории в Германии пришли к выводу, что пищевая добавка, которую употребляли болгарские спортсмены, была загрязнена станозололом в производственных условиях, а спортсмены и тренеры даже не подозревали о подобной возможности. Исполнительный совет IWF также не допустил болгарских тяжелоатлетов до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и объявил, что национальная федерация должна заплатить штраф в размере $500 тысяч.

Ранее IWF отстранила Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) на год от участия в международных соревнованиях. В субботу в Бухаресте прошел исполком IWF, на котором был оглашен доклад комиссии "чистого" спорта IWF. По итогам заседания было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где три и более спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины.

Таким образом, болгарская федерация тяжелой атлетики стала десятой организацией, отстраненной на год от участия в международных стартах. Сборные этих стран не смогут принять участия в чемпионате мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

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