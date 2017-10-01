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Директор: "Локомотиву" необходимо сохранить баланс между молодыми и опытными футболистами

Спорт
1 октября, 12:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По мнению спортивного директора, в академии много перспективных футболистов и нужно давать им шанс проявить себя в основной команде

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Футболист "Локомотива" Антон Миранчук

Футболист "Локомотива" Антон Миранчук

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московскому футбольному клубу "Локомотив" необходимо сохранить баланс между опытными и молодыми игроками. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус.

"Мы идем на втором месте в чемпионате и лидируем в Лиге Европы. Довольно тяжело сохранить такое положение, когда у команд разные бюджеты и возможности. Вы можете сами увидеть, сколько мы потратили на переходы, а сколько другие клубы", - сказал Штоффельсхаус.

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"Понимаем, что нам стоит фокусироваться на молодых игроках, таких как Антон Миранчук, - продолжил спортивный директор железнодорожников. - Он проводит прекрасные игры за команду, чего только стоит второй тайм в его исполнении в матче со "Спартаком", он был один из ключевых наших футболистов на поле".

"Наша молодежь очень хороша. Нам нужно сохранять баланс - находить опытных игроков, но нужно привлекать игроков из академии. Там много перспективных футболистов, нужно давать им шанс проявить себя в основной команде", - заключил собеседник ТАСС.

В чемпионате России железнодорожники занимают второе место, набрав 23 очка в 11 встречах. Лидирует санкт- петербургский "Зенит" с 27 очками. После двух туров группового раунда Лиги Европы "Локомотив" с четырьмя очками идет первым в группе F.

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