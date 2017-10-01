AP: бывший игрок в американский футбол О. Джей Симпсон вышел на свободу

ТАСС, 1 октября. Бывший игрок в американский футбол О. Джей Симпсон, осужденный за ограбление, вышел в воскресенье на свободу после девяти лет тюремного заключения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя исправительных учреждений штата Невада Брук Кист, 70-летний Симпсон был условно-досрочно освобожден в 00:08 по местному времени (10:08 мск). Она отметила, что не знает водителя, который встретил Симпсона, а также не располагает информацией о том, куда направился бывший спортсмен.

В июле комиссия по условно-досрочному освобождению в городе Карсон-Сити (штат Невада) приняла решение выпустить спортсмена на свободу.

Симпсон в декабре 2008 года был приговорен к 33 годам лишения свободы за то, что в сентябре 2007 года вместе с приятелями ворвался в номер гостиницы в Лас-Вегасе к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки. Собиратель утверждал, что преступник и его подельники завладели наградами, угрожая ему револьвером.