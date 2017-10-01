Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: бывший игрок в американский футбол О. Джей Симпсон вышел на свободу

Спорт
1 октября, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В июле комиссия по условно-досрочному освобождению в городе Карсон-Сити приняла решение выпустить спортсмена на свободу, который в декабре 2008 года был приговорен к 33 годам лишения свободы за грабеж

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 октября. Бывший игрок в американский футбол О. Джей Симпсон, осужденный за ограбление, вышел в воскресенье на свободу после девяти лет тюремного заключения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя исправительных учреждений штата Невада Брук Кист, 70-летний Симпсон был условно-досрочно освобожден в 00:08 по местному времени (10:08 мск). Она отметила, что не знает водителя, который встретил Симпсона, а также не располагает информацией о том, куда направился бывший спортсмен.

В июле комиссия по условно-досрочному освобождению в городе Карсон-Сити (штат Невада) приняла решение выпустить спортсмена на свободу.

Симпсон в декабре 2008 года был приговорен к 33 годам лишения свободы за то, что в сентябре 2007 года вместе с приятелями ворвался в номер гостиницы в Лас-Вегасе к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки. Собиратель утверждал, что преступник и его подельники завладели наградами, угрожая ему револьвером.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США опубликовано письмо бывшей девушки Джима Керри, написанное перед самоубийством
2
Ситуация в Каталонии. Онлайн
3
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников
4
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
В КНДР пригрозили устроить США ядерную катастрофу и превратить страну в "море огня"
7
Что необходимо знать о референдуме в Каталонии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама