"Барселона" просит перенести матч чемпионата Испании из-за референдума в Каталонии

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE) с просьбой перенести домашнюю игру седьмого тура национального чемпионата с командой "Лас-Пальмас" из-за проходящего в Каталонии референдума. Об этом сообщает газета Marca.
Встреча должна начаться в воскресенье в 17:15 мск на барселонском стадионе "Камп Ноу". Правом отмены или переноса матчей в чемпионате Испании обладает RFEE.
В федерации отметили, что игра межу "Барселоной" и "Лас- Пальмасом" состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.
В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. По меньшей мере 38 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума.