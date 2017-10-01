Морозов стал первым в заплыве на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Гонконге

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Гонконге.

Морозов показал результат 20,91 секунды. Второе место занял олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Чад ле Кло из ЮАР (21,48), третьим стал немец Дамиан Вирлинг (21,58). Также Морозов выиграл серебро на дистанции 50 м на спине, показав время 23,71 секунды. Победу одержал белорус Павел Санкович (23,03), третье место занял бразилец Нельсон Сильва (23,76).

В заплыве на 200 м комплексом золото завоевал россиянин Кирилл Пригода (1.54,8). Также он стал серебряным призером на дистанции 100 м брассом (56,78), уступив олимпийскому чемпиону южноафриканцу Камерону ван дер Бургу (56,43). Даниил Пасынков финишировал на третьем место в заплыве на 200 м вольным стилем (1.45,85), победу одержал ле Кло (1.42,88), вторым стал американец Том Шилдс (1.43,58).

В первый день этапа Кубка мира россияне завоевали пять медалей. Морозов выиграл в заплывах на 100 м вольным стилем и на 100 м комплексным плаванием. Золото на дистанции 200 метров брассом и серебро на 50 м брассом на счету Пригоды. Пасынков стал вторым на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Этап Кубка мира в Гонконге завершится в воскресенье.