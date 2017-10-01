СМИ: матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" отменен

ТАСС, 1 октября. Матч седьмого тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и Лас-Пальмасом" отменен из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает газета Marca.

Встреча должна была начаться в воскресенье в 16:15 по местному времени (17:15 мск) на барселонском стадионе "Камп Ноу".

Ранее "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE) с просьбой перенести встречу. В федерации отметили, что игра межу "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно. "Барселона" отказалась проводить матч.

В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. По меньшей мере 38 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума.