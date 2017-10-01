Промоутер: пострадавший в драке боец Вахаев всегда вел себя прилично и сдержанно

Семак: ФК "Уфа" заслужил ничью в матче чемпионата России с ЦСКАСпорт 1 октября, 16:50
Панихида по старейшей актрисе "Табакерки" Наталии Журавлевой пройдет 3 октябряКультура 1 октября, 16:35
"Барселона" объявила, что матч с "Лас-Пальмасом" пройдет без зрителейСпорт 1 октября, 16:32
Футболист ЦСКА Вернблум получил глубокую рваную травму ногиСпорт 1 октября, 16:31
Около 300 оперативных групп обследуют социальные объекты Якутска после отключенийПроисшествия 1 октября, 16:18
Гендиректор "Уфы": пенальти в матче с ЦСКА был выдуманный, это не лезет ни в какие воротаСпорт 1 октября, 16:12
В большинстве районов Якутска восстановлено энергоснабжениеПроисшествия 1 октября, 15:57
СМИ: матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" отмененСпорт 1 октября, 15:55
ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуСпорт 1 октября, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 октября. /ТАСC/. Боец смешанного стиля Умар Вахаев, ставший участником драки со стрельбой в Санкт-Петербурге, во время спортивной карьеры вел себя прилично и сдержанно. Об этом ТАСС заявил глава Tech-KREP FC Алексей Яценко.
Ранее стало известно о конфликте в Санкт-Петербурге, в результате которого 31-летний мужчина получил ранение из травматического оружия и 25-летний молодой человек получил телесные повреждения. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, второй пострадавший - чеченский боец смешанных единоборств, чемпион России по грэпплингу Вахаев.
"Он дрался у нас в промоушене. Хороший спортсмен, как я помню. И он, и команда вели себя всегда прилично и сдержанно", - сказал Яценко.
25-летний Вахаев представлял клуб "Беркут", в его послужном списке 4 победы (3 досрочно), ни одного поражения. Он провел три боя на турнире Tech-KREP.