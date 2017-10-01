Промоутер: пострадавший в драке боец Вахаев всегда вел себя прилично и сдержанно

МОСКВА, 1 октября. /ТАСC/. Боец смешанного стиля Умар Вахаев, ставший участником драки со стрельбой в Санкт-Петербурге, во время спортивной карьеры вел себя прилично и сдержанно. Об этом ТАСС заявил глава Tech-KREP FC Алексей Яценко.

Ранее стало известно о конфликте в Санкт-Петербурге, в результате которого 31-летний мужчина получил ранение из травматического оружия и 25-летний молодой человек получил телесные повреждения. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, второй пострадавший - чеченский боец смешанных единоборств, чемпион России по грэпплингу Вахаев.

"Он дрался у нас в промоушене. Хороший спортсмен, как я помню. И он, и команда вели себя всегда прилично и сдержанно", - сказал Яценко.

25-летний Вахаев представлял клуб "Беркут", в его послужном списке 4 победы (3 досрочно), ни одного поражения. Он провел три боя на турнире Tech-KREP.