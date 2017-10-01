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Три миллиона рублей разыграли на скачках в Карачаево-Черкесии в честь 25-летия республики

Спорт
1 октября, 17:05 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 1, октября. /ТАСС

Забеги проводились на пяти дистанциях, самая короткая из которых составила 1200 м, а самая длинная - 2400 м

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ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Призовой фонд в три миллиона рублей был разыгран в воскресенье в Карачаево-Черкесии (КЧР) на конноспортивных соревнованиях, посвященных 25-летию региона. Состязания прошли на республиканском ипподроме, передает корр. ТАСС с места событий.

 "Карачаево-Черкесия - это единая дружная семья народов, где гармонично переплетаются культура и обычаи, крепнет взаимопонимание и доверие между людьми разных национальностей и вероисповеданий. У нас стало доброй традицией проводить конноспортивные состязания. Уверен, что конный спорт в скором времени станет визитной карточкой республики. Его необходимо развивать и сделать массовым и доступным", - сказал председатель правительства республики Аслан Озов, приветствуя участников и зрителей соревнований.

Забеги проводились на пяти дистанциях, самая короткая из которых составила 1200 м, а самая длинная - 2400 м. Были организованы заезды в честь ветеранов Великой Отечественной войны на приз главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в честь 25-летия республики, а также на приз "Дружбы народов КЧР" в честь тружеников тыла и ветеранов труда.

Главный приз соревнований - 500 тыс. рублей и кубок главы КЧР - разыграли на дистанции 2400 м. Победу одержал жокей Мырзабек Каппушев на гнедом жеребце Блэк Сторм, вторым финишировал Далим Биджиев на лошади Музыкант, третьим стал Александр Иванской на жеребце Сармат Лайт. Они получили 250 тыс. рублей и 150 тыс. соответственно. Всего в состязании были определены пять призеров, за четвертое и пятое места денежное вознаграждение составило 70 и 30 тыс. рублей соответственно.

Победители в остальных забегах получили по 250 тыс. рублей, а за вторые и третьи места - по 150 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

В соревнованиях участвовали около 70 скакунов чистокровной верховой породы.

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