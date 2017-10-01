Болельщики "Локомотива" почтили память бывшего футболиста команды Арифуллина

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба "Локомотив" в матче чемпионата России с "Динамо" почтили память бывшего защитника железнодорожников и сборной России Алексея Арифуллина. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
Арифуллин скончался 28 сентября, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Похороны прошли 30 сентября на Митинском кладбище. Встреча 12 тура чемпионата России проходит на стадионе "РЖД-Арена". Счет после первого тайма 2:0 в пользу железнодорожников.
На первых минутах игры болельщики "Локомотива" растянули полотно, на котором были написаны строчки: "Алексей Арифуллин: 1970-2017, 287 матчей. Помним".
Арифуллин выступал за "Локомотив" с 1989 по 2000 год и провел за это время 287 матчей во всех турнирах. В его активе одна игра в составе сборной России. Арифуллин трижды выигрывал Кубок России, по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионатов России.