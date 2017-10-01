Россияне завоевали серебро ЧМ по академической гребле в четверке без рулевого

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россияне Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин и Алексей Викулин заняли второе место в соревнованиях легковесных безрульных четверок на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в американской Сарасоте (штат Флорида).
Российские спортсмены показали результат 6 минут 1,91 секунды. Победителями стали итальянцы (5.59,60), третьим финишировал немецкий экипаж (6.03,37).
Эта медаль стала второй для российской команды на турнире. Днем ранее Елена Орябинская, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Алевтина Савкина заняли третье место в соревнованиях четверок без рулевого.
Чемпионат мира завершится 1 октября.