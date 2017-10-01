Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что не получал конкретного предложения по переходу в ЦСКА

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий не получал конкретного предложения по поводу перехода в московский ЦСКА. Об этом журналистам заявил сам 27-летний футболист.
В середине августа агент Стоцкого Олег Еремин заявил об интересе к игроку со стороны армейцев. По его словам, в нем был заинтересован главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который работал с футболистом в "Уфе".
"Я слышал, что были какие-то намеки, но чего-то конкретного не было", - прокомментировал информацию Стоцкий.
Воспитанник калининградского футбола перешел из местной "Балтики" в "Уфу" в феврале 2015 года. С тех пор он принял участие в 85 встречах команды, отметившись семью голами. В августе Стоцкий был включен в расширенный список сборной России на сбор в Новогорске.