Женская сборная России по шорт-треку стала третьей в эстафете на этапе КМ в Будапеште

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по шорт-треку в составе Татьяны Бородулиной, Юлии Шишкиной, Софьи Просвирновой, Евгении Захаровой и Екатерины Ефременковой заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Будапеште.
Российские шорт-трекистки показали результат 4 минуты 10,382 секунды. Победителем стала сборная Южной Кореи (4.08,393). Второе место заняли канадки (4.09,817).
Эта медаль стала единственной для сборной России на нынешнем этапе Кубка мира. В других видах программы россияне в финалах не участвовали.
Кубок мира является квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2018 года. Следующий этап пройдет с 7 по 8 октября в голландском Дордрехте.