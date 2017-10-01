Блатт: громкие переходы идут на пользу имиджу НБА

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МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Большое количество громких переходов летом пошло на пользу имиджу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом ТАСС рассказал бывший главный тренер клуба "Кливленд" Дэвид Блатт, в настоящее время возглавляющий турецкую "Дарюшшафаку".
"Это межсезонье получилось очень насыщенным, состоялось много громких переходов. Это хорошо для имиджа лиги и идет ей на пользу. Журналистам появилось про что писать", - сказал Блатт.
"Для меня наибольший интерес представляет "Оклахома". Я не говорю, что она победит, но очень интересно посмотреть, какой командой она предстанет. "Тандер вызывает главный интерес", - добавил он.
В межсезонье в "Оклахому" перешли звездные форварды Кармело Энтони и Пол Джордж. Лидер команды Расселл Уэстбрук, ставший самым ценным игроком прошлого сезона НБА, продлил контракт до 2023 года. По новому соглашению защитник за шесть сезонов суммарно заработает $233 млн, а его среднегодовая зарплата составит $41 млн, что станет самой крупной выплатой игроку по контракту в истории лиги.