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Блатт: громкие переходы идут на пользу имиджу НБА

Спорт
1 октября, 17:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам бывшего наставника "Кливленда", летнее межсезонье получилось очень насыщенным на переходы звездных игроков НБА

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Дэвид Блатт

Дэвид Блатт

© EPA/JUANJO MARTIN

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Большое количество громких переходов летом пошло на пользу имиджу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом ТАСС рассказал бывший главный тренер клуба "Кливленд" Дэвид Блатт, в настоящее время возглавляющий турецкую "Дарюшшафаку".

"Это межсезонье получилось очень насыщенным, состоялось много громких переходов. Это хорошо для имиджа лиги и идет ей на пользу. Журналистам появилось про что писать", - сказал Блатт.

"Для меня наибольший интерес представляет "Оклахома". Я не говорю, что она победит, но очень интересно посмотреть, какой командой она предстанет. "Тандер вызывает главный интерес", - добавил он.

В межсезонье в "Оклахому" перешли звездные форварды Кармело Энтони и Пол Джордж. Лидер команды Расселл Уэстбрук, ставший самым ценным игроком прошлого сезона НБА, продлил контракт до 2023 года. По новому соглашению защитник за шесть сезонов суммарно заработает $233 млн, а его среднегодовая зарплата составит $41 млн, что станет самой крупной выплатой игроку по контракту в истории лиги.

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