"Локомотив" разгромил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" победил столичное "Динамо" со счетом 3:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Отличились Мануэл Фернандеш (24-я минута), Эдер (33) и Алексей Миранчук (58). Футболисты "Динамо" не смогли отличиться в пятой игре чемпионата подряд. Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем защитнике железнодорожников Алексее Арифуллине, который ушел из жизни 28 сентября.
"Локомотив" с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Динамо" идет на 15-м месте (10).
В следующем туре 15 октября "Локомотив" в гостях сыграет с "Уфой", "Динамо" днем ранее примет "СКА- Хабаровск".