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"Локомотив" разгромил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
1 октября, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" победил столичное "Динамо" со счетом 3:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Отличились Мануэл Фернандеш (24-я минута), Эдер (33) и Алексей Миранчук (58). Футболисты "Динамо" не смогли отличиться в пятой игре чемпионата подряд. Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем защитнике железнодорожников Алексее Арифуллине, который ушел из жизни 28 сентября.

"Локомотив" с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Динамо" идет на 15-м месте (10).

В следующем туре 15 октября "Локомотив" в гостях сыграет с "Уфой", "Динамо" днем ранее примет "СКА- Хабаровск".

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