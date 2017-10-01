"Локомотив" разгромил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" победил столичное "Динамо" со счетом 3:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Отличились Мануэл Фернандеш (24-я минута), Эдер (33) и Алексей Миранчук (58). Футболисты "Динамо" не смогли отличиться в пятой игре чемпионата подряд. Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем защитнике железнодорожников Алексее Арифуллине, который ушел из жизни 28 сентября.

"Локомотив" с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Динамо" идет на 15-м месте (10).

В следующем туре 15 октября "Локомотив" в гостях сыграет с "Уфой", "Динамо" днем ранее примет "СКА- Хабаровск".