Бертомеу: угроза потери шести очков заставила "Барселону" провести матч "Лас-Пальмасом"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Барселона" не хотела проводить встречу седьмого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" из-за референдума в Каталонии, но угроза потери шести очков заставила команду сыграть матч. Об этом сообщил президент "Барселоны" Хосеп Бертомеу, слова которого приводит Marca.

В матче между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом идет второй тайм, хозяева ведут 1:0 благодаря забитому мячу Серхио Бускетса. По решению "Барселоны" игра проходит без зрителей.

"Мы хотели отменить встречу, но в итоге приняли решение провести игру без зрителей. Мы общались с руководством лиги, но это бесполезно. В том случае, если бы мы отказались от проведения встречи, мы потеряли бы шесть очков. Именно штраф заставил нас провести игру без зрителей", - отметил Бертомеу.

В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума. Ранее "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE) с просьбой перенести встречу из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума о независимости Каталонии. В федерации отметили, что игра межу "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.

Позднее "Барселона" выпустила официальное заявление, в котором осудила события, "в ходе которых сегодня во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление".