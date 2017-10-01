Чемпионат России по боксу официально открыт в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Церемония открытия чемпионата России по боксу, который впервые за 25 лет проходит на Кавказе, прошла в недавно отстроенном дворце спорта имени Увайса Ахтаева в Грозном. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Соревнования в Грозном пройдут в течение восьми дней. Предварительные бои состоятся с 1 по 5 октября, полуфиналы - 7 октября, финальные поединки запланированы на 8 октября.

"Мы очень рады принимать у себя такой престижный боксерский турнир. Чечня по праву признана одним из спортивных центров России. Сегодня сильнейшие боксеры страны, в том числе представители чеченской школы, покажут свое мастерство и волю к победе", - сказал на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров, после чего президент республиканской федерации бокса Валид Эдилов вручил ему специальный пояс чемпионата России по боксу 2017 года.

"Этот чемпионат войдет в историю, потому что он является новым витком Федерации бокса России с новыми изменениями и структурой. Здесь будет выбрана национальная сборная на чемпионат мира 2019 года, на котором мы обязаны занять первое место, потому что он пройдет в Сочи", - отметил в своем выступлении генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

По итогам чемпионата будут также подведены итоги командного зачета среди федеральных округов. Победители определяются по количеству очков, набранному участниками команды, при этом за первое место дается 7 очков, за второе - 5, за третье - 3,5, а за каждую победу, одержанную до полуфинала - по одному.

Первый чемпионат России по боксу прошел в 1992 году в Пятигорске. В прошлом году первенство страны состоялось в Оренбурге.