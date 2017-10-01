Калитвинцев сообщил, что руководство ФК "Динамо" не говорило ему о возможной отставке

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Динамо" не говорило ничего главному тренеру Юрию Калитвинцеву о возможном увольнении после матча с "Локомотивом". Об этом тренер заявил на пресс-конференции.

В воскресенье "Динамо" в гостях проиграло "Локомотиву" со счетом 0:3. Ранее СМИ сообщали, что после этой игры решится судьба тренера в команде.

"Я не так много читаю, читаю специалистов, экспертов, - сказал Калитвинцев. - Мне никто не говорил [о возможном увольнении], и для меня самая важная игра - ближайшая. По крайней мере, повторюсь, мне об этом руководство ничего не говорило. А написать могут и на заборе все, что угодно"

Калитвинцев возглавляет московское "Динамо" с июня 2016 года. Под его руководством бело-голубые вышли из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую футбольную премьер- лигу (РФПЛ). Также он был признан лучшим тренером ФНЛ прошлого сезона.

После 12 туров чемпионата страны "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице с 10 очками. "Локомотив" располагается на второй строчке, набрав 26 очков.