Мещеряков: ФК "Локомотив" победил "Динамо" за счет командного духа

Игроки "Динамо" Евгений Луценко (в центре) и "Локомотива" Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов (слева направо), Соломон Кверквелия (справа) в матче чемпионата России по футболу © Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" победили московское " Динамо" за счет проявленного командного духа. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В воскресенье "Локомотив" в матче 12-го тура чемпионата России на своем поле разгромил московское "Динамо" со счетом 3:0.

"Думаю, что "Локомотив" победил "Динамо" за счет командного духа. Ребята бились на каждом участке поля, хотя в четверг был матч в Лиге Европы. Команда набрала ход, она получает удовольствие от игры и дарит это удовольствие болельщикам. Думаю, это самое главное", - сказал Мещеряков.

Также Мещеряков прокомментировал игровую форму полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша. "Хотелось бы верить, что Фернандеш играет на 85 процентов своих возможностей. Думаю, что когда он наберет полноценную форму, то покажет еще более высокий класс игры", - добавил Мещеряков.

После 12 туров чемпионата "Локомотив" располагается на второй строчке, набрав 26 очков. "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице с 10 очками.