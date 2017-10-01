Калитвинцев: футболист "Динамо" Соу предположительно получил травму мениска

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Динамо" Самба Соу, по предварительной информации, получил травму мениска в матче с "Локомотивом". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.

В воскресенье "Динамо" в гостях уступило "Локомотиву" со счетом 0:3. 28-летний Соу получил травму и был заменен на 15-й минуте встречи.

"Не знаем, что с Соу, но человек на ногу не может наступить. Есть подозрение на мениск", - сказал Калитвинцев.

По его словам, футболисты "Динамо" проявили робость в самом начале матча, из-за чего команда пропустила два гола. "В перерыве нам ничего не оставалось - оголяли тылы, пошли большими силами вперед, могли еще пропустить, но и могли забить. В борьбе мы не успевали, но не могу сказать, что игроки убирали ноги или халатно играли, мы не справились с той быстротой "Локомотива", которая была", - отметил тренер.

В текущем сезоне Соу провел за "Динамо" 10 матчей чемпионата России, а также одну игру Кубка страны.

После 12 туров чемпионата России "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице с 10 очками. "Локомотив" располагается на второй строчке, набрав 26 очков.