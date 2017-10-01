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Гендиректор "Динамо": Калитвинцев не исчерпал кредит доверия руководства клуба

Спорт
1 октября, 19:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В воскресенье "Динамо" в гостях разгромно проиграло "Локомотиву" со счетом 0:3

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Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев

© ТАСС/ Денис Кожевников

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Юрий Калитвинцев в настоящее время еще имеет кредит доверия руководства. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

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В воскресенье "Динамо" в гостях разгромно проиграло "Локомотиву" со счетом 0:3. Ранее СМИ сообщали, что после этой игры решится судьба тренера в команде.

"Кредит доверия у главного тренера команды в настоящее время не исчерпан", - сказал Муравьев.

Калитвинцев возглавляет московское "Динамо" с июня 2016 года. Под его руководством бело-голубые вышли из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую футбольную премьер- лигу (РФПЛ). Также он был признан лучшим тренером ФНЛ прошлого сезона.

После 12 туров чемпионата страны "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице с 10 очками.

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