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Россияне завоевали три медали на чемпионате мира по академической гребле

Спорт
1 октября, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В общекомандном зачете российская команда заняла 20-е место

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Елена Орябинская, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Алевтина Савкина (слева направо)

Елена Орябинская, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Алевтина Савкина (слева направо)

© EPA/ALEXANDRA WEY

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сборная России завоевала три медали - одну серебряную и две бронзовые - на чемпионате мира по академической гребле, который завершился в Сарасоте (США, штат Флорида).

Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин и Алексей Викулин заняли второе место в соревнованиях легковесных распашных четверок без рулевого. Россиянки Елена Орябинская, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Алевтина Савкина стали третьими в соревнованиях четверок без рулевого. В рамках чемпионата мира по академической гребле также выступали паралимпийцы, медали которых шли в общекомандный зачет. В воскресенье россиянин Алексей Чувашев завоевал бронзу в одиночке.

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В общекомандном зачете российская команда заняла 20-е место. Первыми стали итальянцы (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы), вторыми - новозеландцы (3-2-2), третьими - австралийцы (3-2-1).

В предыдущий раз российские гребцы завоевывали медали мировых первенств 12 лет назад на турнире 2005 года в японском городе Кайдзу. Тогда бронзу сборной России принесли женские экипажи (четверка с рулевым и двойка без рулевого). На Олимпийских играх 2016 года из-за отстранения нескольких российских спортсменов по подозрению в употреблении допинга от России сумел выступить лишь один экипаж - мужская четверка в составе Артема Косова, Никиты Моргачева, Владислава Рябцева и Антона Заруцкого, которая заняла 10-е место. Советские гребцы завоевали на чемпионатах мира 35 золотых медалей, единственное российское золото в 1998 году в Кельне на одиночке выиграла Ирина Федотова.

Первый чемпионат мира по академической гребле состоялся в 1962 году в швейцарской Лозанне на озере Рот, с тех пор соревнования проводятся ежегодно. В 2018 году мировое первенство пройдет в болгарском Пловдиве, в 2019-м - в Оттенсхайме (Австрия).

Перед стартом чемпионата мира в Сарасоте российские гребцы столкнулись с проблемами в получении американских виз. Данный процесс затянулся из-за приостановления выдачи неиммиграционных виз гражданам РФ с 23 августа на территории России. Выдача виз возобновилась 1 сентября только в Москве, но делегация сборной России смогла пройти собеседование только через две недели после указанного срока. Всего в состав российской команды были включены 38 спортсменов, составившие 10 экипажей.

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