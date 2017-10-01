ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче РФПЛ при общем недовольстве судейством

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. В конце игры армейцы не смогли реализовать пенальти, который генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов назвал "выдуманным".

Встреча, прошедшая на "ВЭБ-Арене", завершилась со счетом 0:0. Уфимцы, как признал после встречи защитник команды Дмитрий Живоглядов, не создали ни одного "стопроцентного момента". В то же время армейцы имели несколько моментов, среди которых удар в штангу от Витиньо в начале второго тайма и пенальти, назначенный судьей Сергеем Лапочкиным за фол Джемала Табидзе на Федоре Чалове. Но после удара полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо мяч поймал вратарь Александр Беленов.

Еще до встречи стало известно, что ЦСКА не сможет помочь полузащитник Алан Дзагоев, выбывший из-за травмы ахиллова сухожилия на срок до четырех недель. Во втором тайме из-за травмы был заменен полузащитник армейцев Понтус Вернблум, который в столкновении с соперником получил глубокую рваную травму ноги. Правда, судя по словам врача команды Шагабутдина Керимова, Вернблум может восстановиться к следующему матчу команды, который пройдет 14 октября на выезде с "Краснодаром".

"Состояние у Понтуса удовлетворительное, чувствует он себя нормально. Он не будет тренироваться в ближайшие дни, а дальше будем смотреть по его состоянию", - сказал врач.

"Мы хорошо играли, но мне кажется, что пенальти на 88-й минуте был выдуманный, это уже ни в какие ворота не лезет, давайте будем топить всех, - сказал Газизов ТАСС. - Ничейная игра была, но с судейством надо что-то делать. Александр Беленов выручил команду, я всех поздравляю, команда выполнила установку. Но вся страна видит судейскую ошибку, и только судейский комитет ее не видит".

Перед журналистами возле стадиона Газизов высказался еще жестче. "Андрей Будогосский (глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза - прим. ТАСС) скажет, что касание ноги [в моменте с пенальти] было, и ему поверят, только вся страна скажет: "Что это такое?". Мы говорим об определенном уровне нашего чемпионата, но мне кажется, надо подумать и об уровне некоторых судей".

"Уфа" играла в атаку

Газизов также отметил, что никакого заговора против его команды не существует, а моменте с пенальти судья допустил ошибку. "Нет, никакого заговора нет, это просто человеческий фактор", - заявил он.

Сам нападающий Чалов уверен, что нарушение на нем было: "Саша Головин пробил по воротам, я бежал добить мяч, который отскочил ко мне, а я его принял. Получилось, что защитник оказался за спиной, я попытался поставить ему корпус, но он уже начал меня хватать руками, а затем поставил подножку. В итоге, я не смог нормально пробить по воротам, судья поставил пенальти".

Главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Сергей Семак на пресс-конференции не стали комментировать эпизод, отметив, что хотят посмотреть повтор момента.

Гончаренко также остался недоволен манерой судейства, но акцент сделал на оборонительном стиле соперника. "Мы любим сравнивать себя с ведущими клубами, например, с "Манчестер Юнайтед", который приезжал к нам в среду. Зрелище будет тогда, когда обе команды будут думать об атаке, а каждое касание не будет сопровождаться свистком", - сказал белорусский наставник ЦСКА.

Семак же отметил закономерность набранного командой очка. "Получилась тяжелая игра, первый тайм мне понравился, а во втором мы больше позволяли сопернику, низко сели, не справились с индивидуальными действиями Витиньо, которому позволяли бить. В целом сыграли нормально и заслужили очко, которое сегодня получили", - сказал Семак.

ЦСКА сыграл нулевую ничью во втором матче чемпионата подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Уфа" с 14 очками располагается на 10-й строчке.