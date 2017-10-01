Эдер: ФК "Локомотив" способен показывать более высокий результат в чемпионате России

Первый фестиваль фейерверков прошел в АрхангельскеОбщество 1 октября, 21:34
Тренер "Зенита" Манчини: в матче с "Анжи" недооценки соперника не былоСпорт 1 октября, 21:16
Избирательные участки закрылись на референдуме о независимости КаталонииМеждународная панорама 1 октября, 21:07
Хоккеист ЦСКА Окулов считает, что "ссылка" в ВХЛ пошла ему и партнерам на пользуСпорт 1 октября, 20:58
"Рома" победила "Милан" в матче чемпионата ИталииСпорт 1 октября, 20:58
"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в матче 12-го тура РФПЛСпорт 1 октября, 20:54
Останки 86 красноармейцев захоронили на мемориальном кладбище в ЧечнеОбщество 1 октября, 20:48
Вопреки всем препонам Мадрида жители Каталонии массово вышли голосовать за независимостьМеждународная панорама 1 октября, 20:31
Якутск оказался в шаге от энергетической катастрофы из-за ЧП на ГРЭСПроисшествия 1 октября, 20:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" способен показывать лучшую игру и высокий результат в матчах чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Локмотива" Эдер.
В воскресенье "Локомотив" в матче 12-го тура чемпионата России на своем поле крупно обыграл московское "Динамо" - 3:0.
"Думаю, что сегодня удалось победить "Динамо" за счет слаженной игры команды. Сейчас "Локомотив" способен показывать более высокий результат в чемпионате России. Команда находится на втором месте, но, на мой взгляд, мы можем гораздо больше", - сказал Эдер.
Также 29-летний нападающий отметил, что вызов в сборную Португалии придаст ему уверенности в дальнейшем. "Для меня вызов в национальную команду Португалии стал очень важным событием. Я не вызывался с марта, рад, что главный тренер Фернанду Сантуш обратил на меня внимание. Это придаст мне уверенности в дальнейшем", - сказал Эдер.
После 12 туров чемпионата "Локомотив" располагается на второй строчке, набрав 26 очков. "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице с 10 очками.