Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эдер: ФК "Локомотив" способен показывать более высокий результат в чемпионате России

Спорт
1 октября, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В матче 12-го тура чемпионата России по футболу "Локомотив" на своем поле разгромил "Динамо" со счетом 3:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игрок "Локомотива" Эдер в матче чемпионата России по футболу против "Динамо"

Игрок "Локомотива" Эдер в матче чемпионата России по футболу против "Динамо"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" способен показывать лучшую игру и высокий результат в матчах чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Локмотива" Эдер.

Смотрите также

Мещеряков: ФК "Локомотив" победил "Динамо" за счет командного духа

Гендиректор "Динамо": Калитвинцев не исчерпал кредит доверия руководства клуба

Семин заявил, что получил удовольствие от игры "Локомотива" в матче с "Динамо"

Семин: футболист "Локомотива" Фарфан отправился в расположение сборной Перу с травмой

В воскресенье "Локомотив" в матче 12-го тура чемпионата России на своем поле крупно обыграл московское "Динамо" - 3:0.

"Думаю, что сегодня удалось победить "Динамо" за счет слаженной игры команды. Сейчас "Локомотив" способен показывать более высокий результат в чемпионате России. Команда находится на втором месте, но, на мой взгляд, мы можем гораздо больше", - сказал Эдер.

Также 29-летний нападающий отметил, что вызов в сборную Португалии придаст ему уверенности в дальнейшем. "Для меня вызов в национальную команду Португалии стал очень важным событием. Я не вызывался с марта, рад, что главный тренер Фернанду Сантуш обратил на меня внимание. Это придаст мне уверенности в дальнейшем", - сказал Эдер.

После 12 туров чемпионата "Локомотив" располагается на второй строчке, набрав 26 очков. "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице с 10 очками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
2
Правительство республики: режим ЧС в Якутии вводить не требуется
3
Ситуация в Каталонии. Онлайн
4
Вопреки всем препонам Мадрида жители Каталонии массово вышли голосовать за независимость
5
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
6
Макрон назвал инцидент на вокзале в Марселе варварским актом
7
Математик Владимир Воеводский умер на 52-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама