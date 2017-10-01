Эдер: ФК "Локомотив" способен показывать более высокий результат в чемпионате России

Игрок "Локомотива" Эдер в матче чемпионата России по футболу против "Динамо" © Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" способен показывать лучшую игру и высокий результат в матчах чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Локмотива" Эдер.

В воскресенье "Локомотив" в матче 12-го тура чемпионата России на своем поле крупно обыграл московское "Динамо" - 3:0.

"Думаю, что сегодня удалось победить "Динамо" за счет слаженной игры команды. Сейчас "Локомотив" способен показывать более высокий результат в чемпионате России. Команда находится на втором месте, но, на мой взгляд, мы можем гораздо больше", - сказал Эдер.

Также 29-летний нападающий отметил, что вызов в сборную Португалии придаст ему уверенности в дальнейшем. "Для меня вызов в национальную команду Португалии стал очень важным событием. Я не вызывался с марта, рад, что главный тренер Фернанду Сантуш обратил на меня внимание. Это придаст мне уверенности в дальнейшем", - сказал Эдер.

После 12 туров чемпионата "Локомотив" располагается на второй строчке, набрав 26 очков. "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице с 10 очками.