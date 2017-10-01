"Локомотив" не оставил шансов "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский "Локомотив" победил столичное "Динамо" со счетом 3:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена" в Москве.

Таким образом, "Динамо" не может победить "Локомотив" уже больше четырех лет. В последний раз бело-голубые выигрывали железнодорожников в марте 2013 года. Тот матч прошел на "Арене-Химки" и завершился со счетом 1:0 в пользу "Динамо".

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков похвалил команду за победу над "Динамо". По его мнению, железнодорожники смогли одержать победу за счет командного духа.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что игра его подопечных доставила ему удовольствие. По его словам, футболисты играли правильно и показали очень хороший футбол.

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев не стал сильно критиковать своих подопечных. Однако тренер отметил, что его футболисты не успевали за соперником, а в самом начале матча проявили робость, из-за чего пропустили два гола.

Соу получил травму мениска

Разочарованием матча стала серьезная травма полузащитника "Динамо" Самба Соу. По словам Калитвинцева, футболист предположительно получил травму мениска. 28-летний Соу получил повреждение и был заменен на 15-й минуте встречи.

Также в матче не принял участие полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Семин сообщил, что он получил повреждение икроножной мышцы в матче группового этапа Лиги Европы против чешского "Фастава" (3:0), который прошел в четверг. При этом футболист отправился в расположение сборной Перу, где может сыграть против команд Аргентины и Колумбии в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

После этого тура чемпионата России команды отправляются на перерыв на матчи сборных. По словам Семина, этот перерыв поможет команде восстановить силы. Кроме того, он подчеркнул, что за этот период могут восстановиться от травм Михаил Лысов и Фарфан, а также приблизится возвращение на поле защитника Ведрана Чорлуки и нападающего Ари.

Калитвинцев остается главным тренером "Динамо"

Ранее СМИ сообщали, что после матчей с ЦСКА (0:0, 23 сентября) и "Локомотивом" решится судьба главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева в команде. Однако на послематчевой пресс-конференции сам тренер отметил, что ему руководство ничего не говорило о возможном увольнении.

Также генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев заявил ТАСС, что тренер имеет кредит доверия руководства клуба.

Калитвинцев возглавляет московское "Динамо" с июня 2016 года. Под его руководством бело-голубые вышли из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую футбольную премьер- лигу (РФПЛ). Также он был признан лучшим тренером ФНЛ прошлого сезона.

Дань памяти Арифуллину

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем футболисте "Локомотива" Алексее Арифуллине. На первых минутах игры болельщики "Локомотива" растянули полотно на фанатской трибуне, на котором были написаны строчки: "Алексей Арифуллин: 1970-2017, 287 матчей. Помним". Таким образом, фанаты почтили память бывшего защитника команды.

Арифуллин скончался 28 сентября, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Похороны прошли 30 сентября на Митинском кладбище.

Арифуллин выступал за "Локомотив" с 1989 по 2000 год и провел за это время 287 матчей во всех турнирах. В его активе одна игра в составе сборной России. Арифуллин трижды выигрывал Кубок России, по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионатов России.

После 12 туров чемпионата страны "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Динамо" располагается на 15-м месте с 10 очками.

В следующем туре 15 октября железнодорожники сыграют на выезде против "Уфы". Днем ранее "Динамо" на своем поле примет "СКА-Хабаровск".