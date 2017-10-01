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Свирин: выступление россиян на ЧМ по академической гребле не стало неожиданностью

Спорт
1 октября, 20:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На прошедшем в США турнире сборная России завоевала три медали - одну серебряную и две бронзовые

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МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России на чемпионате мира по академической гребле не стало неожиданностью, оно отразило реальную силу национальной команды. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

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Сборная России завоевала три медали - одну серебряную и две бронзовые - на чемпионате мира по академической гребле, который завершился в Сарасоте (США, штат Флорида).

"Мы планировали завоевать две медали, но завоевали три, план выполнен. Было очень важно прервать серию без медалей, но, конечно, у нас еще существуют проблемы. Нам нужно поднимать уровень экипажей, чтобы претендовать на турнирах на большее", - сказал Свирин.

"Три награды не стали неожиданностью, мы на это закладывались, хотя конкуренция, как вы видите, была огромной, все решалось буквально на финишах. Мы получили то, чего достойны на данный момент", - добавил он.

В общекомандном зачете российская команда заняла 20-е место. Первыми стали итальянцы (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы), вторыми - новозеландцы (3-2-2), третьими - австралийцы (3-2-1).

В предыдущий раз российские гребцы завоевывали медали мировых первенств 12 лет назад на турнире 2005 года в японском городе Кайдзу.

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