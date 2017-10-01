Скудра: "Торпедо" проиграло ЦСКА в матче КХЛ из-за вялости во всех игровых действиях

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Игроки нижегородского "Торпедо" показали вялую игру в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Таким мнением на послематчевой пресс-конференции поделился главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра.
В воскресенье "Торпедо" в гостях уступило ЦСКА со счетом 0:4.
"Тяжело, когда пропускаешь уже в первой смене, мы потеряли концентрацию. Не могу сказать, что играли плохо, мы проиграли в первую очередь в психологии. Чем хороши матчи с ЦСКА, что после игры можно подобрать хороший материал и показать ребятам, которые играют на средних скоростях, фактически полустоя. Это не проходит в современном хоккее, полустоячий хоккей не проходит, и это все психология", - заявил Скудра.
"Мы создавали моменты, но во всех моментах были вялые завершения, мы не выжимаем, где-то торопимся. ЦСКА был больше заряжен во всех эпизодах, а вялость, присущая нам, была сегодня во всем", - добавил он.
Как отметил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, его подопечные показали хорошую игру по самоотдаче и дисциплине. "Нам противостоял хороший соперник, и вдвойне приятно его побеждать", - сказал Никитин.
После 14 игр ЦСКА набрал 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо", в активе которого после 16 матчей 27 очков, занимает пятую строчку на Западе. В следующем матче ЦСКА 3 октября примет рижское "Динамо", в этот же день "Торпедо" в гостях сыграет с финским "Йокеритом".