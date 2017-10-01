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Хоккеист ЦСКА Окулов считает, что "ссылка" в ВХЛ пошла ему и партнерам на пользу

Спорт
1 октября, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

19 сентября Окулов вместе с нападающими ЦСКА Андреем Кузьменко и Андреем Светлаковым был отправлен в фарм-клуб, хоккеисты провели за "Звезду" три игры

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Константин Окулов

Константин Окулов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Несколько игр в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за фарм-клуб ЦСКА "Звезду" помогли нападающему Константину Окулову и его партнерам наладить игровое взаимопонимание. Об этом форвард заявил журналистам.

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19 сентября Окулов вместе с нападающими ЦСКА Андреем Кузьменко и Андреем Светлаковым был отправлен в фарм-клуб, хоккеисты провели за "Звезду" три игры. Воскресный матч против нижегородского "Торпедо" стал для Окулова, Кузьменко и Светлакова первым после игр ВХЛ. ЦСКА обыграл "Торпедо" со счетом 4:0, Окулов и Кузьменко набрали по два результативных балла, в активе Светлакова - результативная передача.

"Игра в ВХЛ позволила найти свою "химию", улучшить взаимопонимание. Проблем в этом нет. Долгие переезды на автобусе не доставили неудобств, конечно, самолетами лучше, но в МХЛ (Молодежной хоккейной лиге - прим. ТАСС) тоже передвигались на автобусе", - рассказал Окулов.

"Здорово, что забросили красивые шайбы, но голы не пахнут, мы рады любым голам", - добавил нападающий.

После 14 игр ЦСКА набрал 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче столичная команда 3 октября примет рижское "Динамо".

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