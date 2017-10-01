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"Рома" победила "Милан" в матче чемпионата Италии

Спорт
1 октября, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Рима

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© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Рома" победила "Милан" со счетом 2:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Голы в матче забили Эдин Джеко (72-я минута) и Алессандро Флоренци (77). На 80-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок хозяев Хакан Чалханоглу. "Рома" одержала четвертую победу подряд в национальном первенстве.

"Рома" с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице, "Милан" - седьмой (12).

В следующем туре "Рома" дома сыграет с "Наполи" 14 сентября, днем позже "Милан" в гостях встретится с "Интером".

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