"Рома" победила "Милан" в матче чемпионата Италии

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Рома" победила "Милан" со счетом 2:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Голы в матче забили Эдин Джеко (72-я минута) и Алессандро Флоренци (77). На 80-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок хозяев Хакан Чалханоглу. "Рома" одержала четвертую победу подряд в национальном первенстве.
"Рома" с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице, "Милан" - седьмой (12).
В следующем туре "Рома" дома сыграет с "Наполи" 14 сентября, днем позже "Милан" в гостях встретится с "Интером".