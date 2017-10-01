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Скрипченко: результат "Анжи" в матче РФПЛ с "Зенитом" заслуживает уважения

Спорт
1 октября, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Встреча 12-го тура чемпионата России по футболу между "Анжи" и "Зенитом" завершилась со счетом 2:2

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского "Анжи" заслуживают уважения, сыграв вничью (2:2) с санкт- петербургским "Зенитом" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщил главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш Футбол".

"Зенит" ушел от поражения на 85-й минуте, когда гол забил Леандро Паредес.

"Когда счет стал 2:1, то возросла цена ошибки, и мы не отработали удар Паредеса. Заслуживали победы, но такой результат с "Зенитом" достоин уважения, игра у нас была хорошая. Мы на правильном пути, команда борется и старается. Я ей благодарен, думаю, что матч доставил удовольствие зрителям", - рассказал Скрипченко.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице с 28 очками, "Анжи" - 16-е с девятью баллами.

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