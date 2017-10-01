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Врач: футболист "Локомотива" Фарфан сможет сыграть за сборную Перу

Спорт
1 октября, 21:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

32-летний Джефферсон Фарфан получил травму в матче группового этапа Лиги Европы с чешским "Фаставом", который прошел в четверг

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан, получивший травму, прошел все необходимые процедуры и с большой долей вероятности сможет принять участие в предстоящих матчах за сборную Перу. Об этом ТАСС сообщил врач железнодорожников Сергей Хайкин.

32-летний Фарфан получил травму в матче группового этапа Лиги Европы с чешским "Фаставом" (3:0), который прошел в четверг. Ранее полузащитник был вызван в сборную Перу для участия в матчах отборочного раунда чемпионата мира 2018 года против команд Аргентины (6 октября) и Колумбии (11 октября).

"На следующий день после получения травмы врачами команды было выполнено УЗИ и проведены все необходимые процедуры, что позволяет надеяться на то, что футболист сможет принять участие в предстоящих матчах за сборную Перу. Врачи "Локомотива" находятся в постоянном контакте с врачами и главным тренером сборной Перу. План лечения и реабилитации минимизирует возможные риски, ждем возвращения Джефферсона в хорошем настроении и полностью здоровым", - сказал Хайкин.

В текущем сезоне Фарфан провел за "Локомотив" девять матчей чемпионата России, одну игру за Суперкубок страны и две встречи в Лиге Европы. Также он сыграл один матч за сборную Перу в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года против команды Боливии (2:1, 1 сентября).

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