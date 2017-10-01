Футболист "Барселоны" Пике заявил о готовности уйти из сборной Испании

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике заявил, что готов уйти из сборной Испании. Слова Пике приводит пресс-служба клуба.

В воскресенье в Каталонии проходил референдум по вопросу выхода региона из состава Испании. Мадрид считает референдум незаконным.

"Я думаю, что могу продолжить выступление за сборную, потому что в Испании много людей, которые не согласны с тем, что происходило сегодня и верят в демократию, - сказал Пике. - Но если в руководстве считают, что я являюсь проблемой, то я могу покинуть сборную до 2018 года".

В воскресенье "Барселона" победила "Лас-Пальмас" в матче чемпионата Испании со счетом 3:0. По решению совета директоров "Барселоны", матч прошел при пустых трибунах.

"Значение матча на пустом "Камп Ноу" очень велико, - сказал главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде. - Сложившая ситуация ненормальна, и нам пришлось преодолеть эти трудности. Мы хотели победить, потому что представляем множество людей и хотим, чтобы они были счастливы. Мы все знаем, что произошло в Каталонии".