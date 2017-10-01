Футболист ЦСКА Головин получил травму связок правого голеностопного сустава

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Врачи диагностировали у полузащитника ЦСКА Александра Головина частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
В воскресенье ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Кроме Головина повреждения в матче получили полузащитник Понтус Вернблум и защитник Василий Березуцкий.
"Три игрока ЦСКА получили повреждения в домашнем матче с "Уфой". У Понтуса Вернблума - глубокая рваная рана, ему наложили швы, полученное повреждение не позволит ему участвовать в тренировочном процессе в ближайшее время. У Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. Василий Березуцкий получил травму икроножной мышцы левой голени", - говорится в сообщении.
Сроки восстановления этих футболистов, а также Алана Дзагоева будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся через несколько дней. Таким образом, Головин может пропустить тренировочный сбор национальной команды России, который начнется в понедельник.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем туре армейцы 14 октября сыграют в гостях с "Краснодаром".