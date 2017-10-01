Вратарь ФК "Зугдиди" Маминашвили скончался перед матчем чемпионата Грузии

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вратарь грузинского футбольного клуба "Зугдиди" Шота Маминашвили умер на разминке перед матчем чемпионата страны с "Вит Джорджией". Об этом сообщает Fanebi.
31-летний футболист потерял сознание, врачи не смогли спасти его жизнь. Матч был отменен.
Большую часть спортивной карьеры футболист провел в составе батумского "Динамо", он также выступал за грузинские клубы "Мачахела" и "Шукура", в состав "Зугдиди" голкипер вошел перед стартом текущего сезона. В 2008 году Маминашвили выступал за российский клуб "Металлург- Кузбасс", который покинул зимой 2009 года.