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Вратарь ФК "Зугдиди" Маминашвили скончался перед матчем чемпионата Грузии

Спорт
1 октября, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Во время разминки голкипер потерял сознание, врачи не смогли спасти его жизнь

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вратарь грузинского футбольного клуба "Зугдиди" Шота Маминашвили умер на разминке перед матчем чемпионата страны с "Вит Джорджией". Об этом сообщает Fanebi.

31-летний футболист потерял сознание, врачи не смогли спасти его жизнь. Матч был отменен.

Большую часть спортивной карьеры футболист провел в составе батумского "Динамо", он также выступал за грузинские клубы "Мачахела" и "Шукура", в состав "Зугдиди" голкипер вошел перед стартом текущего сезона. В 2008 году Маминашвили выступал за российский клуб "Металлург- Кузбасс", который покинул зимой 2009 года.

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