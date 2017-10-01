Дубль Иско принес "Реалу" победу над "Эспаньолом" в матче чемпионата Испании

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мадридский "Реал" дома обыграл каталонский "Эспаньол" со счетом 2:0 в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Дубль оформил Иско (30-я и 71-я минуты).
"Реал" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 14 очками, "Эспаньол" - 14-е с восемью очками.
В следующем матче 13 октября "Эспаньол" примет "Леванте". "Реал" сыграет 14 октября в гостях с "Хетафе".