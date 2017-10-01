Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дубль Иско принес "Реалу" победу над "Эспаньолом" в матче чемпионата Испании

Спорт
1 октября, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Мадридский клуб занимает пятое место в чемпионате страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игрок "Реала" Иско атакует ворота "Эспаньола"

Игрок "Реала" Иско атакует ворота "Эспаньола"

© EPA-EFE/J.P.GANDUL

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мадридский "Реал" дома обыграл каталонский "Эспаньол" со счетом 2:0 в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Дубль оформил Иско (30-я и 71-я минуты).

"Реал" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 14 очками, "Эспаньол" - 14-е с восемью очками.

В следующем матче 13 октября "Эспаньол" примет "Леванте". "Реал" сыграет 14 октября в гостях с "Хетафе".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
2
Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за нападение на вокзале Марселя
3
Ситуация в Каталонии. Онлайн
4
Математик Владимир Воеводский умер на 52-м году жизни
5
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
6
Мадуро осудил применение силы властями Испании против участников каталонского референдума
7
Раненный в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама