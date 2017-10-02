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"Марсель" в меньшинстве победил "Ниццу" в матче чемпионата Франции, отыгравшись с 0:2

Спорт
2 октября, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

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Футболисты "Марселя"

Футболисты "Марселя"

© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Марсель" одержал победу над "Ниццей" со счетом 4:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

В составе хозяев мячи забили Марио Балотелли (4-я минута) и Жан-Мишель Сери (16). У гостей отличились Лукас Окампос (26, 44), Луис Густаво (47), еще один мяч полузащитник "Ниццы" Пьерр Лис-Мелу отправил в свои ворота (41).

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На 66-й минуте "Марсель" остался в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Густаво. На 83-й минуте нападающий "Ниццы" Алассан Плеа не смог реализовать пенальти.

"Марсель" одержал третью победу, набрал 16 очков и поднялся на третье место в таблице чемпионата. "Ницца" с 10 баллами располагается на 10-й строчке.

В следующем туре "Марсель" 15 октября на выезде сыграет со "Страсбургом", "Ницца" в тот же день в гостях встретится с "Монпелье".

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