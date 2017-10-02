"Вашингтон" победил "Сент-Луис" в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Вашингтон" в гостях выиграл у "Сент-Луиса" со счетом 4:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Уэйд Меган (12-я минута), Дмитрий Яшкин (26) и Брейден Шенн (34). За гостей отличились Том Уилсон (9), Девант Смит-Пелли (28), Джон Карлсон (44) и Бретт Конноли (56).

Российские форварды столичного клуба Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативной передаче, ассистировав Карлсону. Их соотечественник и партнер по команде защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился, также как и форварды "Сент-Луиса" Клим Костин и Иван Барбашев.