"Барселона" и футбольная сборная Испании под угрозой из-за референдума в Каталонии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Голосование по вопросу выхода Каталонии из состава Испании, прошедшее в воскресенье, в очередной раз опровергло один из важнейших принципов Международной федерации футбола (ФИФА) - "футбол вне политики". Самый известный каталонский клуб "Барселона" уже понес имиджевые и финансовые потери из-за проведения матча чемпионата страны без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года.

В пятницу президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что каталонские клубы (помимо "Барселоны" это "Эспаньол", также выступающий в высшем дивизионе чемпионата, "Жирона", "Химнастик" из Таррагона и др.) в случае выхода региона из состава Испании не смогут участвовать в чемпионате. В воскресенье утром издание Marca сообщило, что ФИФА может расценить позицию лиги как "незаконное вмешательство правительства в футбол", что может повлечь за собой отстранение сборной Испании от турниров под эгидой организации. Таким образом, испанцы, которые практически обеспечили себе участие в чемпионате мира 2018 года в России (им надо набрать три очка в двух оставшихся играх отбора с командами Албании и Израиля), при неблагоприятном развитии событий могут на турнир не поехать.

В пятницу Тебас заявил, что домашний матч "Барселоны" в рамках 7-го тура чемпионата с "Лас-Пальмасом" пройдет в запланированные сроки. Но за несколько часов до начала встречи "Барселона" попросила Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE), которая единственная может изменить сроки проведения матчей, перенести игру из соображений безопасности. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. В результате действий стражей порядка, по версии властей автономии, пострадали более 800 человек.

Но в RFEE отметили, что игра состоится в запланированное время и может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить ее небезопасно. В результате за час до игры "Барселона" сообщила, что встреча с "Лас-Пальмасом" состоится, но, "учитывая происходящие события", пройдет без зрителей.

Клуб выступил в поддержку желающих проголосовать, осудив "события, в ходе которых во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократические права". Почти сразу о своем уходе с должности из-за несогласия с решением других руководителей клуба все-таки провести матч объявил вице-президент "Барселоны" Карлес Виларруби. Президент сине-гранатовых Хосеп Бертомеу объяснил решение штрафом в 6 турнирных очков, который лига применила бы к клубу в случае отказа выходить на игру.

tonight, Camp Nou will be silent as fans are NOT allowed in

Here's the Camp Nou: pic.twitter.com/MM0SRHQvto — Barcelona Worldwide (@BarcaWorldwide) 1 октября 2017 г.

Пике готов уйти из сборной

Болельщики "Барселоны" до последнего не хотели верить, что не попадут на футбол и ждали окончательного решения у домашнего стадиона команды "Камп Ноу". Группа фанатов клуба призвала игроков бойкотировать встречу: "В свете несправедливых репрессий, который претерпевает народ Каталонии, мы просим "Барселону" не проводить матч. В этот день нельзя играть в футбол. Нужно выйти на "Камп Ноу", после стартового свистка сесть на поле и этим мирным актом выступить против насилия, которое мы претерпеваем: пусть мир видит это, а мы продолжим защищать избирательные участки и демократию".

Большинство футболистов команды, по информации СМИ, выступило за выход на поле. Защитник Жерар Пике был против. Игрок, который является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, пошел дальше, объявив после встречи со слезами на глазах, что готов отказаться от выступления за национальную команду.

С осуждением происходящих в Каталонии событий выступил воспитанник клуба и его многолетний в прошлом капитан Хави: "Происходящее в Каталонии - это позор. Для демократической страны неприемлемо, что людям не дают голосовать. Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить свое мнение".

Встреча, на которую все-таки смог ненадолго пробраться один из болельщиков с листовкой в поддержку референдума, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Футболисты "Барселоны" вышли на поле в майках в цветах саньеры (национального флага Королевства Арагон и Каталонии), им же были украшены воротники игровых футболок. На форме же "Лас- Пальмаса" появилась нетрадиционная вышивка - флаг Испании и дата матча.

"Значение матча на пустом "Камп Ноу" очень велико, - заявил после встречи главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде. - Сложившаяся ситуация ненормальна, и нам пришлось преодолеть эти трудности. Мы хотели победить, потому что представляем множество людей и хотим, чтобы они были счастливы. Мы все знаем, что произошло в Каталонии".

По предварительным данным, за независимость автономии от Испании проголосовали 90% человек.