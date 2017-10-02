Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Тело двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Людмилы Белоусовой, выступавшей в паре с Олегом Протопоповым, кремировано. Об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Белоусова на прошлой неделе скончалась в Швейцарии после продолжительной болезни в возрасте 81 года.
"22 сентября Людмила Белоусова и Олег Протопопов вернулись из США в Женеву. В США Людмиле Евгеньевне стало хуже, американской медицинской страховки у нее не было, поэтому было принято решение лететь домой. В течение пяти дней Олег Алексеевич находился рядом с супругой. После кончины Людмилы Евгеньевны тело ее было кремировано, о похоронах ничего не сообщается", - сказано в сообщении ФФККР со ссылкой на тренера спортивной пары швейцарца Хайнца Вирца.
Белоусова родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске, окончила Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. После завершения спортивной карьеры продолжила выступать вместе с Протопоповым в Ленинградском балете на льду. В 1979 году после зарубежных гастролей фигуристы остались жить в Швейцарии.
Помимо двух титулов олимпийской чемпионки (1964, 1968), Белоусова в паре с Протопоповым также стала четырехкратной чемпионкой мира (1965, 1966, 1967, 1968).