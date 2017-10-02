"Вегас" уступил "Сент-Луису" в последнем предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Вегас" проиграл "Сент-Луису" со счетом 3:5 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За "Вегас" шайбы забросили Эрик Хаула (9-я минута), Давид Перрон (31) и Колин Миллер (36). В составе "Сент- Луиса" отличились Маркус Соренсен (17), Крис Тирни (25), Барклай Гудроу (29), Ник Десимон (51) и Джоэл Уорд (59).

Fleury! #LoveThisGame pic.twitter.com/0jrwt4frTV — NHL (@NHL) 2 октября 2017 г.

Российский форвард "Вегаса" Вадим Шипачев провел на льду 19 минут 14 секунд, за которые нанес один бросок и заблокировал два. Шипачев подписал двухлетний контракт с "Вегасом" весной. До этого нападающий выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

Матч "Вегас" - "Сент-Луис" завершил серию предсезонных игр команд лиги.

Регулярный чемпионат сезона-2017/18 стартует в ночь на 5 октября встречей между "Торонто" и "Виннипегом". "Вегас" свой первый официальный матч в истории НХЛ проведет в ночь на 7 октября с "Далласом".