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"Вегас" уступил "Сент-Луису" в последнем предсезонном матче НХЛ

Спорт
2 октября, 5:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Встреча завершилась ос счетом 5:3 в пользу "Сент-Луиса"

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Вегас" проиграл "Сент-Луису" со счетом 3:5 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За "Вегас" шайбы забросили Эрик Хаула (9-я минута), Давид Перрон (31) и Колин Миллер (36). В составе "Сент- Луиса" отличились Маркус Соренсен (17), Крис Тирни (25), Барклай Гудроу (29), Ник Десимон (51) и Джоэл Уорд (59).

Российский форвард "Вегаса" Вадим Шипачев провел на льду 19 минут 14 секунд, за которые нанес один бросок и заблокировал два. Шипачев подписал двухлетний контракт с "Вегасом" весной. До этого нападающий выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

Матч "Вегас" - "Сент-Луис" завершил серию предсезонных игр команд лиги.

Регулярный чемпионат сезона-2017/18 стартует в ночь на 5 октября встречей между "Торонто" и "Виннипегом". "Вегас" свой первый официальный матч в истории НХЛ проведет в ночь на 7 октября с "Далласом".

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