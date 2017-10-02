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СМИ: Ягр ведет переговоры о контракте с клубом НХЛ "Калгари"

Спорт
2 октября, 6:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Вероятность подписания соглашения между канадским клубом и чешским форвардом оценивается как весьма высокая

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Чешский форвард Яромир Ягр, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, ведет переговоры с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Калгари". Об этом сообщил журналист TSN Пьер Лебрюн в своем Twitter.

Занимающий второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ чех до сих пор не нашел себе команду. В минувшем сезоне в составе "Флориды" в 82 матчах он набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). Ранее агент 45-летнего нападающего Ярослав Зидек сообщил ТАСС, что Ягр определится с местом продолжения карьеры до 5 октября.

"Калгари" и Ягр сегодня проводят переговоры. Не уверен, что они договорятся, но вероятность этого весьма высока", - написал Лебрюн.

В составе "Питтсбурга" Ягр стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В декабре прошлого года чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах.

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