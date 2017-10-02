Хачанов опустился на 10 позиций в рейтинге ATP

ТАСС, 2 октября. Россиянин Карен Хачанов опустился с 32-го на 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Хачанов выступал на турнире ATP в китайском Чэнду, где он одержал победу в 2016 году. 21-летний теннисист во втором круге проиграл теннисисту из Узбекистана Денису Истомину.

Другой россиянин Андрей Рублев на этом же турнире уступил во втором круге Лу Яньсюню из Тайваня. Рублев потерял две позиции в рейтинге и опустился на 39-е место. Таким образом, 19-летний спортсмен впервые в карьере стал первой "ракеткой" России.

Даниил Медведев потерял две строчки и занимает 64-ю позицию в рейтинге. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг ATP от 2 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9465 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 7505

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) - 6790

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4310

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 4155

6 (6). Новак Джокович (Сербия) - 4125

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3925

8 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3575

9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3540

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2855…

39 (37). Андрей Рублев (Россия) - 1182…

42 (32). Карен Хачанов (Россия) - 1100…

64 (62). Даниил Медведев (Россия) - 819…

87 (91). Андрей Кузнецов (Россия) - 611…

89 (88). Евгений Донской (Россия) - 607.