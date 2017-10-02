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Матч КХЛ между "Куньлунем" и "Ладой" не будет перенесен и состоится в Шанхае 4 октября

Спорт
2 октября, 10:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Ранее КХЛ приняла решение перенести ряд домашних матчей "Куньлуня" в связи с невозможностью организации игр из-за государственных мероприятий в Шанхае

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Игрок "Куньлунь Ред Стар" Руди Ин

Игрок "Куньлунь Ред Стар" Руди Ин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским "Куньлунем" и тольяттинской "Ладой" не будет перенесена из Шанхая и состоится в указанный в календаре день - 4 октября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Лады" Владимир Вдовин.

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Ранее ТАСС сообщал, что КХЛ приняла решение перенести ряд домашних матчей пекинского "Куньлуня" в связи с невозможностью организации игр в Шанхае, где команда проводит встречи, из-за государственных мероприятий в городе. По данной причине на неопределенный срок перенесена игра "Куньлуня" с челябинским "Трактором", которая должна была состояться в понедельник.

"Мы завтра отправляемся [в Шанхай], надеюсь, все будет хорошо. Первоначально "Куньлунь" просил поменять место проведения, но этого не произошло. Позднее этот вопрос мы решили, мы, как и Магнитогорск ("Металлург" - прим. ТАСС), туда летим, теперь все зависит от перевозчика, смогут ли туда нас отвезти. Все по плану, игру никто не переносил и не отменял", - заявил Вдовин.

После 17 игр "Лада" набрала 10 очков и занимает 14-е, последнее, место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе "Куньлуня" 27 баллов после 16 игр и четвертое место на Востоке.

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