Матч КХЛ между "Куньлунем" и "Ладой" не будет перенесен и состоится в Шанхае 4 октября

Глава Бурятии изменил структуру правительства республикиСибирь 2 октября, 11:07
Источник: Каталония не сможет автоматически остаться в ЕС при выходе из состава ИспанииМеждународная панорама 2 октября, 10:57
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местахПроисшествия 2 октября, 10:53
РЖД в январе-сентябре 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 9%Транспорт 2 октября, 10:47
Срок восстановления игрока ЦСКА Головина определится после дополнительного обследованияСпорт 2 октября, 10:42
В центре Москвы до конца года дополнительно благоустроят восемь улицМосква 2 октября, 10:37
Miele представляет первый безмешковый пылесос Blizzard CX1Новости партнеров 2 октября, 10:33
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображениюМеждународная панорама 2 октября, 10:26
Матч КХЛ между "Куньлунем" и "Ладой" не будет перенесен и состоится в Шанхае 4 октябряСпорт 2 октября, 10:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским "Куньлунем" и тольяттинской "Ладой" не будет перенесена из Шанхая и состоится в указанный в календаре день - 4 октября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Лады" Владимир Вдовин.
Ранее ТАСС сообщал, что КХЛ приняла решение перенести ряд домашних матчей пекинского "Куньлуня" в связи с невозможностью организации игр в Шанхае, где команда проводит встречи, из-за государственных мероприятий в городе. По данной причине на неопределенный срок перенесена игра "Куньлуня" с челябинским "Трактором", которая должна была состояться в понедельник.
"Мы завтра отправляемся [в Шанхай], надеюсь, все будет хорошо. Первоначально "Куньлунь" просил поменять место проведения, но этого не произошло. Позднее этот вопрос мы решили, мы, как и Магнитогорск ("Металлург" - прим. ТАСС), туда летим, теперь все зависит от перевозчика, смогут ли туда нас отвезти. Все по плану, игру никто не переносил и не отменял", - заявил Вдовин.
После 17 игр "Лада" набрала 10 очков и занимает 14-е, последнее, место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе "Куньлуня" 27 баллов после 16 игр и четвертое место на Востоке.