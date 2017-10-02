Срок восстановления игрока ЦСКА Головина определится после дополнительного обследования

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МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Срок восстановления полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА Александра Головина от повреждения, полученного в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой", станет известен в понедельник после дополнительного обследования. Об этом ТАСС заявил врач армейцев Шагабутдин Керимов.
В воскресенье пресс-служба столичного клуба сообщила, что Головин в матче с "Уфой" получил частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. 21-летний полузащитник может пропустить сбор национальной команды перед товарищескими матчами со сборными Южной Кореи и Ирана, который начинается в понедельник.
"Естественно, травма требует лечения и определенного срока восстановления. О сроках мы объявим чуть позже после дополнительного обследования, которое пройдет сегодня вечером", - заявил Керимов.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем туре армейцы 14 октября сыграют в гостях с "Краснодаром".