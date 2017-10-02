Величкин: "Куньлунь" извинился перед "Металлургом" за ситуацию с переносом матча КХЛ

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Китайский клуб "Куньлунь" извинился перед магнитогорским "Металлургом" за ситуацию с переносом матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.

В пятницу пресс-служба КХЛ сообщила ТАСС, что игры "Куньлуня" с "Трактором" (2 октября), "Ладой" (4 октября) и "Металлургом" (6 октября) в связи с проведением в Шанхае государственных мероприятий перенесены в Челябинск, Тольятти и Магнитогорск соответственно. Позже представители "Куньлуня" пояснили, что причина переноса связана с проведением в Шанхае съезда Коммунистической партии Китая, из-за чего есть вероятность отмены остальных массовых мероприятий в этом городе. В воскресенье пресс-служба "Металлурга" сообщила, что матч с китайским клубом пройдет в Шанхае, как и было изначально запланировано.

"Мы с огромным трудом вернули возможность лететь на чартере, поскольку дополнительно получить его было чрезвычайно трудно, на это ушла вся ночь. Вчера мы играли с "Ладой" и летим после нее в Шанхай после консультации с руководством тольяттинского клуба, - сказал Величкин. - В письме из Китая перед нами извинились, они готовы возместить те убытки, которые мы, возможно, понесем, они с удовольствием хотят принять нас в Шанхае на этом матче".

В понедельник генеральный директор "Лады" Владимир Вдовин сообщил ТАСС, что матч между китайским клубом и тольяттинской командой пройдет в запланированный срок - 4 октября в Шанхае. Игра "Куньлунь" - "Трактор" 2 октября не состоится. Пресс-служба КХЛ сообщила, что дата и место проведения этого матча будут определены позднее после согласования с клубами.