Величкин: магнитогорский "Металлург" обсуждает возможность возвращения Береглазова из НХЛ

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МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорский "Металлург" обсуждает вариант возвращения в команду защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексея Береглазова. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.
В середине сентября "Нью-Йорк Рейнджерс" отправил 23-летнего игрока в фарм-клуб. В составе "Металлурга" защитник стал обладателем Кубка Гагарина (2016) и финалистом турнира (2017). Хоккеист подписал двухлетний контракт с "Рейнджерс" в апреле этого года, его агент Гари Гринстин сообщил ТАСС, что по условиям соглашения игрок может вернуться в "Металлург". Россиянин за "Рейнджерс" провел один выставочный матч.
"Мы обсуждаем этот вопрос. Прорабатываем вариант и с Береглазовым, и с Крисом Ли", - сказал Величкин. Канадский защитник Крис Ли выступал за клуб из Магнитогорска и также выигрывал Кубок Гагарина в 2016 году. Клуб НХЛ "Лос- Анджелес" расторг пробный контракт с Ли.